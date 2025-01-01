Un 5 décembre en petit comité

La cérémonie commémore la fin de la guerre d’Algérie.

C’est une foule clairsemée qui s’est réunie devant le monument aux morts du cours Joubernon, le vendredi 5 décembre, pour la cérémonie marquant la Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Jean Prévost, élu délégué aux « affaires patriotiques », a présidé cette cérémonie, à laquelle participaient cinq porte-drapeaux, la maire de Crest, Stéphanie Karcher, et des élu·es de la majorité municipale, dont Audrey Corneille, Caryl Fraud, Anne-Marie Chirouze et Thierry Guilloud (en qualité de porte-drapeau)...

Article publié dans Le Crestois du 12 décembre 2025