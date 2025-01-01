Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Un 5 décembre en petit comité

La cérémonie commémore la fin de la guerre d’Algérie.

C’est une foule clairsemée qui s’est réunie devant le monument aux morts du cours Joubernon, le vendredi 5 décembre, pour la cérémonie marquant la Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Jean Prévost, élu délégué aux « affaires patriotiques », a présidé cette cérémonie, à laquelle participaient cinq porte-drapeaux, la maire de Crest, Stéphanie Karcher, et des élu·es de la majorité municipale, dont Audrey Corneille, Caryl Fraud, Anne-Marie Chirouze et Thierry Guilloud (en qualité de porte-drapeau)...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 12 décembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU