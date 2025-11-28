Deux listes, deux visions, un village

À Upie, deux collectifs bien différents se présentent aux municipales.

Lors de la cérémonie du 11 novembre dernier, la concorde semblait de mise sous les drapeaux et les porte-drapeaux. À l’invitation du maire, Jean-Jacques Bruschini, toute l’assemblée s’était ensuite rendue à la salle des fêtes pour partager le verre de l’amitié. Rien de tel que ce moment chaleureux de l’apéritif pour sonder une ambiance électorale. Le Crestois a donc demandé à l’édile s’il comptait repartir pour un troisième mandat. Très détendu, le maire a répondu que non, mais que d’autres comptaient se présenter.

À commencer par un nouveau venu en politique, Richard Deyres, 57 ans. L’homme au profil de rugbyman, bien calé à l’entrée de la salle des fêtes, s’est tout de suite rendu disponible pour discuter avec la presse...

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025