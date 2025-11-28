Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

À Saillans, une passerelle... vers les élections ?

À trois mois des municipales, la mairie a lancé un pavé dans la mare.

passerelle Saillans 2
Ce devait être l’un des grands projets de la mandature 2020-2026 pour la commune de Saillans. C’est finalement la prochaine équipe municipale qui décidera de le mener à bien... ou de l’abandonner. Le mardi 2 décembre, le maire de Saillans, François Brocard, et son conseil municipal, avaient convié les habitants à une réunion publique autour du projet de création d’une passerelle piétons-vélos au-dessus de la RD 93.

Le but ? Relier le « point i », à l’entrée sud du village – juste avant le pont Algoud – à la gare SNCF de Saillans, en enjambant la route départementale sur laquelle circulent chaque jour, à vive allure (voire très vive), 4 300 véhicules en moyenne. L’objectif : sécuriser la traversée des piétons, qui sont chaque jour nombreux à se rendre du village à la gare (et vice versa) en empruntant un passage clouté particulièrement dangereux.

Un projet d’ampleur pour une commune de la taille de Saillans, qui nécessiterait un investissement de 1,8 million d’euros, pour une année de travaux au minimum...

Dans notre article : Trois listes !

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025

Crédit image haut de page :

  • Valentin Poirson Architecte : architecte mandataire
  • Atelier Manuel : architecte associé
  • Cogeci : Bureau d'études Ouvrage d'art
  • Bet-Cime : Bureau d'études Structure Bois
  • 2mo : Bureau d'études Fluides-Economie
  • Urba.Ingénierie : Bureau d'études VRD
