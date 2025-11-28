Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

L’abstention menace aux prochaines élections municipales

L’interdiction du panachage dans les petites communes est redoutable.

Le Crestois évoquait dans sa précédente édition les difficultés qui s’annoncent pour la constitution de listes pour les prochaines municipales. Ajoutons, si l’on en croit M. Daragon, président des maires de la Drôme, cité par notre confrère L’Écho Le Valentinois, « plus de 45 % des maires de notre département n’ont pas l’intention de se représenter au scrutin des 15 et 22 mars prochains. C’est le niveau le plus élevé jamais enregistré ces dernières années. Depuis 2020, 3 000 maires ont démissionné en France, dont 12 en Drôme. »

En réalité, la dégradation sur long terme est beaucoup plus spectaculaire. De 2009 à 2014 en France, en moyenne annuelle, 129 démissions de maires ont eu lieu ; de 2014 à 2020 : 209 ; et de 2020 à aujourd’hui, 417. Une étude du Cévipof (Centre d’étude de la vie politique française) a montré que 42 % de ces démissions surviennent dans des communes de moins de 500 habitants – c’est à dire, pour ce qui concerne notre petite région, la grande majorité de nos communes...

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025

