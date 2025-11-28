Passer du rêve à l’action

Des jeunes de la vallée sont partis au Maroc après avoir monté un projet avec la MJC Nini-Chaize.

Justine, animatrice jeunesse de la MJC-CS Nini-Chaize, est radieuse. Elle vient de rentrer du Maroc avec seize jeunes de 14-15 ans, qu’elle a accompagnés pendant 18 mois dans le montage d’un projet de voyage humanitaire, qui s’est déroulé aux vacances de la Toussaint.

À l’origine de tout cela, une jeune fille qui avait envie de voir la mer, en 2022. Quelques mois plus tard, un petit groupe montait un projet pour « aller voir la mer à vélo »... L’année suivante, ils ont rêvé plus grand, toujours avec Justine : « Aller à Barcelone chanter des chansons françaises. » Ils l’ont également fait et, pendant ce séjour-là, ils ont rêvé de partir au Maroc ou au Sénégal. C’est le Maroc, qui n’exige pas de vaccins, qui l’a emporté...

