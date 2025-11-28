Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Passer du rêve à l’action

Des jeunes de la vallée sont partis au Maroc après avoir monté un projet avec la MJC Nini-Chaize.

Justine, animatrice jeunesse de la MJC-CS Nini-Chaize, est radieuse. Elle vient de rentrer du Maroc avec seize jeunes de 14-15 ans, qu’elle a accompagnés pendant 18 mois dans le montage d’un projet de voyage humanitaire, qui s’est déroulé aux vacances de la Toussaint.

À l’origine de tout cela, une jeune fille qui avait envie de voir la mer, en 2022. Quelques mois plus tard, un petit groupe montait un projet pour « aller voir la mer à vélo »... L’année suivante, ils ont rêvé plus grand, toujours avec Justine : « Aller à Barcelone chanter des chansons françaises. » Ils l’ont également fait et, pendant ce séjour-là, ils ont rêvé de partir au Maroc ou au Sénégal. C’est le Maroc, qui n’exige pas de vaccins, qui l’a emporté...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU