CCVD : le plan local d’urbanisme intercommunal adopté

Les élu·es ont débattu autour du rapport d’orientation budgétaire, qui prépare le budget 2026.

En fin de mandat, il y a quelque chose de hautement satisfaisant de faire voter une délibération approuvant un très long travail commencé au mandat précédent, soit en 2020. Le président de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), Jean Serret, n’a donc pas caché sa satisfaction, le mardi 25 novembre, lors de l’approbation au conseil communautaire du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). « Ce PLUi n’est pas parfait mais, à mon sens, il l’est, car il correspond aux demandes que vous tous, les élus, vous avez faites », a-t-il remarqué...

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025