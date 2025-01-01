Pour la nouvelle année, on publie vos voeux.

Qu’ils soient universels ou plus personnels, que ce soit pour votre famille, vos amis, vos collègues, ou même pour des inconnus, écrivez vos voeux dans Le Crestois. Nous retrouverons vos desiderata dans les pages de l’édition du 2 janvier 2026 afin de bien commencer l’année. Engagement, promesse, protestation, désir, quelques lignes d’espoir, de bonheur ou d’amour, à vos bons mots ! Qui sait… fermez les yeux, soufflez et c’est joué… en tout cas… ils seront gravés dans votre journal local !

À vos souhaits !

ATTENTION : pour être publiés dans l’édition du 2 janvier, vos messages doivent parvenir à la rédaction avant le mardi 30 décembre 2025 à midi. Écrivez à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , ou par courrier postal à l’adresse suivante : Le Crestois, 52 rue Sadi Carnot, 26400 Crest. Une petite dizaine de lignes maximum (500 caractères espaces compris) avec vos nom, prénom et numéro de téléphone (afin que l’équipe du Crestois puisse vous contacter si besoin, il restera secret).

La Scop Le Crestois

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025