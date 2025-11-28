Handicap : les enfants sur le bord de la route

La nouvelle convention signée entre la CNAM et les taxis menace le transport sanitaire.

En septembre dernier, Karine Poirée, maman d’un enfant autiste de six ans, reçoit un message des plus déstabilisants. La compagnie de taxis qui récupérait son fils à l’école deux fois par semaine pour l’emmener chez l’orthophoniste lui annonce ne plus pouvoir assurer ce service en raison d’une baisse tarifaire pratiquée par la Sécurité sociale.

« Nous ne sommes rémunérés que pour le trajet et il n’est plus possible d’attendre la prise en charge par le professionnel de santé. Nous ne pouvons pas laisser les enfants seuls. Nous travaillons à perte », lit-elle dans le message, reçu également par d’autres parents de la vallée. Pour Karine Poirée, habitante d’Aubenasson, où elle est également élue, c’est la douche froide...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025