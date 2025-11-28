Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Bourse au permis : déposez votre candidature

Communiqué de presse de la CCVD

Les habitants du Val de Drôme âgés de 15 à 25 ans ont jusqu’au mercredi 17 décembre pour déposer leur candidature afin de bénéficier d’une aide pour financer leur permis de conduire. En échange de 50 heures de bénévolat dans une association ou une commune du territoire, la communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée (CCVD) octroie à ses jeunes habitants une bourse de 500 euros pour les aider à financer leur permis de conduire.

Pour y prétendre, il faut être inscrit dans une auto-école partenaire (liste disponible sur valdedrome.com) et membre d’un foyer dont le quotient familial (QF) n’excède pas 1 000 euros. Conditions et formulaire de candidature à retrouver sur www.valdedrome.com, rubrique Vie quotidienne > jeunesse.

La CCVD

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025

