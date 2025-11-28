Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

L’unité de soins palliatifs a fêté ses 30 ans

Ce service emblématique de l’hôpital de Crest poursuit son chemin.

1992, Madame Breyton doit gérer la fermeture de la maternité. Elle a l’idée, aidée par Madame Bourde, cadre de santé, de se saisir de la loi qui vient de sortir créant les USP, unités de soins palliatifs. Le projet est validé.

En septembre 1992, l’unité de soins palliatifs de l’hôpital de Crest ouvre ses portes, faisant partie des dix premières unités ouvertes en France. Le docteur Dinnematin animera le service pendant plus de dix ans, suivi par le docteur Cerrueto jusqu’en 2020. Les deux praticiens laisseront un grand souvenir dans la population...

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025

