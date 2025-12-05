C’est Noël à Crest !

La municipalité a préparé quatre semaines de festivités.

Les festivités de Noël commencent à Crest ce samedi 6 décembre. Une édition 2025 « étirée » dans le temps (puisqu’elle se prolongera jusqu’au 31 décembre) qui a été présentée en mairie, le vendredi 28 novembre, par Stéphanie Karcher, maire de Crest, Audrey Corneille, adjointe à l’animation, et Sarah Duvauchelle, adjointe aux commerces et aux associations...

Article publié dans Le Crestois du 5 décembre 2025