L’avenir, c’est la boulette !

À Crest, un nouveau concept de restaurant qui mérite d’être soutenu !

Le local situé au 45 rue de l’Hôtel-de-ville qui, il y a peu encore, accueillait le salon de thé Soulsisters, proposera bientôt un concept de restauration inédit à Crest… comme ailleurs ! C’est dans la tête d’Alice Guérin, crestoise depuis plus de dix ans, qu’a germé l’idée de l’enseigne Mi·Rae, patronyme signifiant « avenir » en coréen.

Riche d’un parcours professionnel très varié et de voyages sous toutes les latitudes, la trentenaire a décidé de mettre à profit toutes ses expériences culinaires en créant sa propre vision de la restauration moderne : un bar à boulettes !...

Article publié dans Le Crestois du 5 décembre 2025