Le comité des fêtes de Crest à la peine

Plusieurs évènements organisés par le comité n’ont pas connu le succès escompté.

Ce devait être un moment joyeux et festif, où les amoureux de la danse auraient eu plaisir à virevolter avec moult partenaires. Dimanche 23 novembre dernier, le comité des fêtes de Crest a organisé un après-midi dansant à la salle Coloriage. Au programme : le groupe Deny Boom jouant les tubes de toutes les générations, bugnes, boissons, et une piste de danse aguicheuse à souhait… Sauf qu’au moment où Le Crestois a passé une tête, en plein milieu de l’après-midi, on comptait seulement une vingtaine de personnes dans la salle.

Gilles Rabois, président du comité des fêtes, ne cachait pas son désarroi...

Article publié dans Le Crestois du 5 décembre 2025