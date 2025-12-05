Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Le comité des fêtes de Crest à la peine

Plusieurs évènements organisés par le comité n’ont pas connu le succès escompté.

Ce devait être un moment joyeux et festif, où les amoureux de la danse auraient eu plaisir à virevolter avec moult partenaires. Dimanche 23 novembre dernier, le comité des fêtes de Crest a organisé un après-midi dansant à la salle Coloriage. Au programme : le groupe Deny Boom jouant les tubes de toutes les générations, bugnes, boissons, et une piste de danse aguicheuse à souhait… Sauf qu’au moment où Le Crestois a passé une tête, en plein milieu de l’après-midi, on comptait seulement une vingtaine de personnes dans la salle.

Gilles Rabois, président du comité des fêtes, ne cachait pas son désarroi...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 5 décembre 2025

