Le casse-tête des listes électorales

Les petites communes devront désormais respecter la parité au conseil municipal. À 3 mois des élections, c’est un casse-tête pour certaines, une évolution logique pour d’autres...

Vous aimiez rayer les noms et changer l’ordre des candidats ? Vous étiez tenté de vous présenter seul aux élections municipales de votre village ? Sachez alors que, depuis le printemps dernier, c’en est fini de ces pratiques électorales du temps jadis.

Depuis l’adoption de la loi du 21 mai 2025 « visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité », les règles ont changé pour les communes de moins de 1 000 habitant·es. Terminé, le « scrutin majoritaire plurinominal », qui permettait le « panachage »...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025