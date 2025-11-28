Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Collembole et Diois compost ont fusionné

Les deux associations de compostage ne font désormais plus qu’une.

Les salariés, administrateurs et administratrices des associations Collembole (Crest) et Diois compost (Recoubeau) se sont réunies le mercredi 5 novembre pour officialiser leur fusion.

Les associations soeurs ont démarré en 2022 leur activité de collecte et de compostage des déchets alimentaires, dans le Diois et le Crestois respectivement. Depuis le démarrage, une belle coopération s’est mise en place : mutualisation documentaire, entraide, commandes en commun, prêt de matériel...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025

