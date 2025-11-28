Bernard Xueref s’en est allé

La disparition d’un acteur important du monde paysan.

C’est un témoin et un acteur important de la vie rurale et paysanne de notre région qui vient de nous quitter : le Beaufortois Bernard Xueref est décédé le samedi 22 novembre, à l’âge de 81 ans. Personnage de fort caractère, entreprenant et audacieux, fils du résistant Robert Xueref, il avait grandi principalement dans la famille de ses grands-parents et ce n’est pas exagéré de dire qu’il avait adoré cette vie paysanne...

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025