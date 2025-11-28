My Beer’s a changé de mains

Romain Wetz a repris la gérance du bar et cave à bière de la zone Mivoie.

Un froid glacial régnait, le vendredi 21 novembre au soir, sur le parking d’Intermarché, à Aouste-sur-Sye. Mais qu’il faisait bon, à l’intérieur du bar et cave à bière My Beer’s ! Toute l’équipe de l’établissement était mobilisée ce jour-là pour la soirée qui officialisait la nouvelle gérance du lieu.

Car depuis le début du mois de septembre, c’est Romain Wetz qui a repris cette enseigne...

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025