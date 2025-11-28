Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

La rivière Drôme s’est trouvé une vraie maison

Le syndicat mixte de la rivière Drôme se pose définitivement à Saillans.

C’est une petite révolution dans la longue histoire du Syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD). Le vendredi 21 novembre, le syndicat a officiellement inauguré ses nouveaux locaux, 1770 avenue Georges-Coupois, à l’entrée ouest de Saillans...

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025

