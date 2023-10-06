C’est dangereux my love, la violence ordinaire

Estelle Thareaud a raconté son histoire à l’invitation de Réseau femmes à l’abri 26.

Le dimanche 23 novembre à 16 heures, une petite centaine de personnes s’est rendue à la salle Roch Grivel à l’invitation de Réseau femmes à l’abri et du CCAS pour assister à la conférence gesticulée d’Estelle Thareaud.

La particularité de telles conférences est d’entremêler savoirs froids (statistiques, études…) et savoirs chauds (le vécu). Estelle a été victime d’un féminicide le 6 octobre 2023. Elle a miraculeusement survécu. Elle s’est donné pour mission de parler, d’informer pour apporter sa contribution à l’éradication de ces crimes trop souvent impunis et à la prévention pour les éviter.

Son histoire est malheureusement banalement ordinaire, comme la plupart de celles qui tombent sous les coups de leur mari...

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025