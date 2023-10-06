Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

C’est dangereux my love, la violence ordinaire

Estelle Thareaud a raconté son histoire à l’invitation de Réseau femmes à l’abri 26.

Le dimanche 23 novembre à 16 heures, une petite centaine de personnes s’est rendue à la salle Roch Grivel à l’invitation de Réseau femmes à l’abri et du CCAS pour assister à la conférence gesticulée d’Estelle Thareaud.

La particularité de telles conférences est d’entremêler savoirs froids (statistiques, études…) et savoirs chauds (le vécu). Estelle a été victime d’un féminicide le 6 octobre 2023. Elle a miraculeusement survécu. Elle s’est donné pour mission de parler, d’informer pour apporter sa contribution à l’éradication de ces crimes trop souvent impunis et à la prévention pour les éviter.

Son histoire est malheureusement banalement ordinaire, comme la plupart de celles qui tombent sous les coups de leur mari...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU