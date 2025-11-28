La tombola de la FoirExpo a fait recette !

Plus de 700 tickets ont été écoulés pour 150 lots à remporter

C’était Noël avant l’heure au Panier des Ayasses ! Le jeudi 20 novembre, l’Union numérique commerçants et artisans (UNCA) remettait les lots de la tombola organisée par l’association à l’occasion de la FoirExpo de Crest le week-end précédent.

Cette jeune structure, qui réunit des commerces de Crest et d’ailleurs dans la vallée, était parvenue à mobiliser 63 donateurs pour 150 lots...

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025