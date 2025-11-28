Le collectif 734, un lieu en mouvement…

Et le spectacle continue pour la Nuit du cirque !

Pour la 7e édition de la Nuit du cirque, manifestation internationale qui célèbre cette discipline (ces disciplines devrait-on écrire, tellement il en combine !), la Ferme du Cirque ‒ lieu communément appelé dans le coin « le Sept trois quatre » ‒ a pris en charge samedi 15 novembre une journée à la hauteur de l’art.

L’évènement affichait complet pour participer aux ateliers ouverts de découverte, qui jouaient avec les équilibres et les contrepoids, ou pour assister au spectacle des clowns acrobates Gungun & Bubu de la compagnie locale Ayé Panik.

Après l’entracte musical autour du majestueux et lumineux plaqueminier (l’arbre à kakis !), la soirée s’est poursuivie avec un ciné-débat qui plonge (et élève) le public vers les hauteurs des façades rocheuses ou des parois de béton. Trois films, trois compagnies : La Houle douce, Lez arts cordés, Les Lézards bleus & Pier Giorgiopar, par ordre de projection. Les circassiens, devant nos yeux ébahis, échangent sur leur passage entre l’expression sportive en pleine nature (escalade ou spéléologie) et celui du domaine spectaculaire, racontent leurs expériences d’habiter des lieux, « habiter entre », entre ciel et sol où le vide se transforme en espace vivant… Performer en espace urbain ou naturel, pour danser à la verticale…

Des moments qui portent haut et grand les rêves, qui se sont poursuivis tard dans la nuit douce d’automne au coin du feu (merci la belle équipe de bénévoles pour la tenue du bar et des lieux).

La grande famille du cirque ne cesse de se questionner, de se renouveler et de (nous) plaire !

Perrine Quénu

Article publié dans Le Crestois du 28 novembre 2025