Effervescence à Beaufort avant les municipales

Le collectif Faire village ensemble est le premier à sortir du bois.

« Faire village ensemble », c’est avec ce mot d’ordre que sept habitants de Beaufort-sur-Gervanne ont réuni une trentaine de personnes dans la salle d’animation de la commune, le samedi 15 novembre.

Engagé pour construire une liste en vue des élections municipales de mars 2026, le collectif assure se situer « dans le sillage de l’équipe actuelle, pour pérenniser ce qui a été créé et approfondir certains sujets ». « Quelques orientations sont déjà un peu définies, mais les nouvelles idées sont bienvenues », précise Gérard Gagnier, le maire sortant, qui emmène avec lui six habitants qui n’étaient jusqu’alors pas élus au conseil municipal.

Pour inciter les citoyens à participer à la dynamique, cette petite équipe, constituée dans le courant de l’été, a imaginé quatre ateliers participatifs pour cette première réunion...

Article publié dans Le Crestois du 21 novembre 2025