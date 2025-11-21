À Allex, balades citoyennes avant les élections

L’Association citoyenne allexoise prépare un diagnostic participatif...

Un passage dangereux, une ruelle jonchée de crottes de chiens, l’aménagement d’un parking ou encore la réhabilitation de bâtiments municipaux désaffectés… Le samedi 15 novembre, à Allex, les habitants étaient invités par l’Association citoyenne allexoise (ACA) à s’exprimer sur les problématiques de leur quartier. « Cette matinée a pour vocation de recueillir les avis des habitants en vue des élections municipales », résume Victor, membre actif du collectif.

Faute de lieu pour se rassembler, les membres de l’association ont imaginé des rencontres dans les rues...

Article publié dans Le Crestois du 21 novembre 2025