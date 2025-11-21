Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

« Une nouvelle page s’écrit dans la vallée »

MUNICIPALES - Entretien avec Athénaïs Kouidri et Samuel L’Orphelin, de la liste Avec.

À quatre mois des élections municipales, le collectif Avec (Agir et vivre ensemble à Crest) invitait la population à une réunion publique, le mercredi 12 novembre. Une réunion qui a mis en évidence la forte dynamique qui accompagne cette liste « de gauche et citoyenne ». Le Crestois vous propose cette semaine un entretien avec Athénaïs Kouidri, élue d’opposition et future tête de la liste Avec, et Samuel L’Orphelin, porte-parole du collectif.

Âgée de 30 ans, la première, originaire de Crest, est collaboratrice parlementaire de la sénatrice Marie-Pierre Monier (PS). Socialiste, Athénaïs Kouidri était candidate en 2020 sur la liste Réinventons Crest. Samuel L’Orphelin, âgé de 44 ans, est arrivé dans la Drôme il y a quinze ans. Il est ingénieur agronome et fut candidat, en 2020, sur la liste Ensemble pour Crest...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 21 novembre 2025

