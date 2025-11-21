Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Démarrage timide mais prometteur

La première foire de Crest a attiré entre 3000 et 3500 visiteurs.

Après une intense communication, y compris dans les pages du Crestois, les organisateurs de la première FoirExpo de Crest s’attendaient à recevoir beaucoup de monde les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 novembre derniers pour découvrir les 94 exposants à l’espace Soubeyran. De fait, il y a eu « entre 3000 et 3500 visiteurs », indique Christophe Caillet, ajoutant : « on espérait plutôt entre 8000 et 10000 personnes... » Que s’est-il passé ?...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 21 novembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU