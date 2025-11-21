Démarrage timide mais prometteur

La première foire de Crest a attiré entre 3000 et 3500 visiteurs.

Après une intense communication, y compris dans les pages du Crestois, les organisateurs de la première FoirExpo de Crest s’attendaient à recevoir beaucoup de monde les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 novembre derniers pour découvrir les 94 exposants à l’espace Soubeyran. De fait, il y a eu « entre 3000 et 3500 visiteurs », indique Christophe Caillet, ajoutant : « on espérait plutôt entre 8000 et 10000 personnes... » Que s’est-il passé ?...

Article publié dans Le Crestois du 21 novembre 2025