Les antennes poussent en catimini

À Saint-Sauveur-en-Diois, des habitants ont découvert l’arrivée imminente d’une antenne.

Il y a moins d’un mois, un habitant du quartier de la Chauméane situé en bordure de Drôme, à Saint-Sauveur-en-Diois, a appris que Free avait pour projet d’installer une antenne- relais 4G d’environ huit mètres en face de chez lui. Sans que ni lui, ni ses voisins n’aient été prévenus. Et pour cause, comprend-il très rapidement : « Comme cette antenne est sur un terrain privé, et qu’elle fait moins de douze mètres, il n’y a pas besoin de permis de construire. » De fait, la législation impose un permis de construire pour les antennes-relais d’au moins 20 mètres et 5 mètres d’emprise au sol. En cas de proximité de sites patrimoniaux remarquables (dans ces cas précis, les Trois Becs), la déclaration devient obligatoire à partir de 12 mètres de haut. Ce qui n’est donc pas le cas de cette antenne.

« Nous n’avons pas eu notre mot à dire », confirme Patricia Puc, maire de Saint-Sauveur-en-Diois...

Article publié dans Le Crestois du 21 novembre 2025

