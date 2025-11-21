Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Le projet de retenue à Crest-sud avance

Les acteurs de l’irrigation dans la Drôme ont un nouvel accord-cadre.

Le Syndicat d’irrigation drômois (SID) avait donné rendez- vous, le jeudi 6 novembre, aux élus et aux institutionnels sur un site des plus symboliques : la réserve de Choméane, à Divajeu. Cette retenue a récemment fait l’objet d’un agrandissement, portant sa capacité à 100 000 m3, avec le soutien du Département et de l’État (décision prise lors du précédent et 5e accord-cadre de la gestion quantitative de l’eau). Au vu des besoins, il va sans dire que les irrigants drômois, et en particulier ceux du secteur Crest-sud, ont de grandes attentes pour poursuivre le travail, à commencer par la réalisation d’une nouvelle retenue, dont le choix de localisation est entré, selon Sophie Lasausse, directrice du SID, en phase finale...

Article publié dans Le Crestois du 21 novembre 2025

