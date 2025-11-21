L’aire des gens du voyage attend sa rénovation

La députée Pochon s’est indignée de l’état dégradé de cet équipement.

Le dossier de la réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Crest sortira-t-il un jour de l’impasse ? C’est la question qui a amené la députée Marie Pochon (Les Écologistes) à se rendre sur place, le vendredi 7 novembre. Elle a été accueillie par une délégation d’habitants de l’aire, épaulée par des représentants d’associations des gens du voyage, par l’ex-aumônier de l’aire, le frère Sébastien Picard, et par François Brocard, président de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS).

C’est en effet la 3CPS qui, depuis 2014, se charge de la gestion de cet équipement public en état de vétusté avancé...

Article publié dans Le Crestois du 21 novembre 2025