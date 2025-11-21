« Les enfants ont besoin qu’on se mobilise »

Une journée de lutte contre les violences faites aux enfants et aux ados.

En France, « 18 enfants sont violés toutes les heures », « 200 sont maltraités tous les jours », « 400 000 enfants vivent dans un foyer marqué par les violences conjugales ». Ces chiffres qui font froid dans le dos ne peuvent être tus...

Le samedi 15 novembre, comme dans une quarantaine de villes en France, plus de 100 personnes ont défilé à Crest pour protester contre ces violences, faites aux enfants et aux ados...

Article publié dans Le Crestois du 21 novembre 2025