Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Les 30 ans de l’unité de soins palliatifs

Communiqué de presse du centre hospitalier de Crest.

Le centre hospitalier de Crest convie le grand public à participer à la soirée « Les soins palliatifs, bien plus que des soins… Oser vivre », organisée par les professionnels de son unité de soins palliatifs, le vendredi 28 novembre à 19h15 à la salle des Moulinages. L’occasion de célébrer le 30e anniversaire de l’unité de soins palliatifs de Crest.

L’objectif de cet évènement est de sensibiliser le grand public à la thématique des soins palliatifs.

Programme :

  • 19h15, ouverture de la salle ;
  • 19h30, mots d’accueil ;
  • 20h, projection du film Le temps d’une parenthèse…, de Jérôme Crozat ;
  • 21h, échanges de la salle avec les intervenants des soins palliatifs.

L’entrée est libre et gratuite dans la limite des capacités d’accueil de la salle.

Le centre hospitalier de Crest
Image : Jonathan Audin

Article publié dans Le Crestois du 21 novembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU