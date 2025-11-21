Les 30 ans de l’unité de soins palliatifs
Communiqué de presse du centre hospitalier de Crest.
Le centre hospitalier de Crest convie le grand public à participer à la soirée « Les soins palliatifs, bien plus que des soins… Oser vivre », organisée par les professionnels de son unité de soins palliatifs, le vendredi 28 novembre à 19h15 à la salle des Moulinages. L’occasion de célébrer le 30e anniversaire de l’unité de soins palliatifs de Crest.
L’objectif de cet évènement est de sensibiliser le grand public à la thématique des soins palliatifs.
Programme :
- 19h15, ouverture de la salle ;
- 19h30, mots d’accueil ;
- 20h, projection du film Le temps d’une parenthèse…, de Jérôme Crozat ;
- 21h, échanges de la salle avec les intervenants des soins palliatifs.
L’entrée est libre et gratuite dans la limite des capacités d’accueil de la salle.
Le centre hospitalier de Crest
Image : Jonathan Audin
Article publié dans Le Crestois du 21 novembre 2025