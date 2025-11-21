Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Entre Paris et Marseille, Fanny passe par Crest

Solidarité Palestine Val-de-Drôme a accueilli la marcheuse militante.

À 27 ans, Fanny a décidé de marcher de Paris à Marseille pour un monde libre et plus juste, drapeau palestinien planté sur son sac à dos. En passant par la Drôme, elle a rencontré, le jeudi 13 novembre, à Crest, sur le pont Mistral, ceux qui localement se sont investis dans la défense du peuple palestinien.

Solidarité Palestine Val-de-Drôme, l’antenne locale l’association France Palestine solidarité Drôme-Ardèche, lui a posé quelques questions...

Article publié dans Le Crestois du 21 novembre 2025

