Deux concerts pour les Restos du coeur

L’antenne livronnaise des Restos accueillait Colorkode et Sleeping Bags.

A la même époque l’année dernière, l’antenne Livronnaise des Restos du cœur organisait, pour la première fois, un concert dans la salle Simone Signoret de Livron en accueillant Ganafoul. La soirée s’était très bien passée (cf notre compte-rendu), et l’association remet le couvert cette année, à la salle des fêtes de Loriol cette fois-ci, avec non pas un mais deux groupes : Sleeping Bags (Loriol) et Colorkode (Givors).

Pour l’heure, la salle, spacieuse et bien aménagée, se remplit petit à petit. Une buvette et une petite restauration sont disponibles sur place (rappelons que les bénéfices de la soirée seront reversés aux Restos du cœur) pour agrémenter la soirée des spectateurs venus en nombre (plus de 120 personnes).

La première partie est assurée par Sleeping Bags, formation locale composée de Léo-Paul (batterie), Marius (guitare) et Gaspard (chant), qui monte sur scène vers 20h40 après un discours de Régis Manceaux, président de l’antenne locale des Restos du cœur.

Avec 17 ans de moyenne d’âge et à peine une poignée de concerts à son actif, Sleeping Bags est un tout jeune groupe, mais les trois musiciens, enthousiastes et impliqués, font déjà montre d’un bon niveau technique et surtout d’une envie très communicative.

Le trio propulse ainsi son rock metal avec conviction, alternant reprises de ses influences (Deportivo, Silmarils,...) et compos originales bien troussées chantées en français (mention spéciale au solo de guitare final de « Opossum »).

Le public, participatif, tape volontiers dans les mains et donne de la voix, en particulier sur l’indémodable « Killing in the name of » de Rage Against The Machine qui clôt efficacement le set, avant de réclamer un rappel !

Bravo à Sleeping Bags pour ce concert plein de fraîcheur et d’énergie !

Après un entracte qui permet à chacun de se rafraichir et de se restaurer, place à Colorkode et son hard rock / hard blues très entrainant.

D’entrée de jeu, le ton est donné, les quatre musiciens, sourire jusqu’aux oreilles, propulsant un « Black lightning » des Bellrays n’ayant rien à envier à la version originale.

La section rythmique, composée de Pascal (basse) et Arnaud (batterie) est des plus solides et insuffle un groove rapidement communicatif qui fait danser le public dès les premiers morceaux. Quant à Edouard « Doudou » Gonzales, également guitariste de Ganafoul, il rappelle à tout le monde quel fin bretteur il est, tant dans les rythmiques, puissantes et acérées, que dans l’exécution de soli de guitare incandescents.

Mais celle qui attire tous les regards, c’est bel(le) et bien Marina, vocaliste de grand talent à la voix soul et rock évoquant les grandes divas du genre. Son énergie débordante est saisissante : elle saute, danse, interpèle et fait chanter le public sans que jamais sa voix puissante ne flanche. Elle lance parfaitement le set en rappelant qu’un concert est avant tout un moment de partage. « Profitons de ce moment tous ensemble ! », lance-t’elle avant le très efficace « Soul on fire ».

Les reprises s’enchainent, certaines apportant un supplément bien rock aux versions originales (« Higher ground » de Stevie Wonder, le fameux « Hush » de Billy Joe Royal, popularisé par Deep Purple, sur lequel la vocaliste fait chanter le public ou encore « Nutbush city limits » de Tina Turner, où la voix de Marina fait une nouvelle fois des merveilles et rehaussée d’un passage de « Saturday night » des collègues de Ganafoul).

Après une petite heure et demie de show, le groupe prend congés sous des applaudissements nourris et amplement mérités, avant de venir interpréter en rappel « Addicted to love » de Robert Palmer dans une version survitaminée.

Bravo à Colorkode qui, au delà de grandes qualités musicales et d’un vrai sens de la scène, aura surtout marqué les esprits par son énergie et sa bonne humeur hautement communicatives.

Une très belle soirée, une nouvelle fois, qui aura permis de récolter des fonds pour aider les plus démunis et de donner un peu de visibilité à l’association. Merci et bravo à Régis Manceaux et à toute l’équipe de l’antenne locale des Restos du cœur pour ce nouveau très bon moment musical, et rendez-vous en 2026 !

Olivier Chapelotte

Pour soutenir les Restos du cœur : www.restosducoeur.org

Article publié dans Le Crestois du 21 novembre 2025

(crédits photos : Olivier Chapelotte)