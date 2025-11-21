Trente-trois artistes à la galerie Espace liberté

La biennale d’art contemporain se tient jusqu’au 23 décembre.

Les trente-trois artistes exposants de la biennale d’art contemporain de la galerie Espace liberté ont reçu les honneurs d’un public toujours plus nombreux : plus de 2000 visiteurs les années précédentes, sans doute davantage cette année.

Lors d’un premier vernissage, samedi 15 novembre à midi, les langues des visiteurs et visiteuses étaient déjà bien déliées et s’accordaient à constater que d’année en année, la qualité est toujours au rendez-vous...

Article publié dans Le Crestois du 21 novembre 2025