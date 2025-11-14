Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

La première FoirExpo de Crest ouvre ses portes !

Une centaine de stands et des animations en tout genre vous attendent à l’espace Soubeyran, du vendredi 14 au dimanche 16 novembre.

C’est une grande première ! Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre se tiendra la FoirExpo de Crest, à l’espace Soubeyran. Un évènement commercial et festif de grande ampleur, inspirée de la foire de Romans, qui réunira une centaine d’exposants et proposera au public des animations à la pelle.

Organisée par un groupe de bénévoles emmené par Christophe Caillet et son fils Nathan, que les lecteurs et lectrices du Crestois connaissent pour avoir monté des convois humanitaires à destination de l’Ukraine en 2022, la FoirExpo de Crest se fixe une double ambition : dynamiser le commerce local et créer un moment de convivialité, de fête, et de gastronomie...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 14 novembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU