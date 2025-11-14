La première FoirExpo de Crest ouvre ses portes !

Une centaine de stands et des animations en tout genre vous attendent à l’espace Soubeyran, du vendredi 14 au dimanche 16 novembre.

C’est une grande première ! Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre se tiendra la FoirExpo de Crest, à l’espace Soubeyran. Un évènement commercial et festif de grande ampleur, inspirée de la foire de Romans, qui réunira une centaine d’exposants et proposera au public des animations à la pelle.

Organisée par un groupe de bénévoles emmené par Christophe Caillet et son fils Nathan, que les lecteurs et lectrices du Crestois connaissent pour avoir monté des convois humanitaires à destination de l’Ukraine en 2022, la FoirExpo de Crest se fixe une double ambition : dynamiser le commerce local et créer un moment de convivialité, de fête, et de gastronomie...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 14 novembre 2025