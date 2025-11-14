Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Déchetteries et piste forestière font débat

La 3CPS s’est réunie en conseil communautaire à la Clastre.

Le menu était copieux, lors du dernier conseil communautaire le jeudi 6 novembre. Sous la houlette du président et maire de Saillans, François Brocard, les élus de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS) ont eu à trancher sur plusieurs sujets. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas réussi à s’entendre sur nombre d’entre eux...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 14 novembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU