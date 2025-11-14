Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Retour en classe pour les jeunes de l’Archipel

L’ensemble scolaire d’Allex a rouvert ses portes le 13 novembre.

C’est la fin d’un feuilleton éprouvant pour les collégiens et lycéens de l’établissement scolaire l’Archipel à Allex, privés de locaux depuis la rentrée. Comme Le Crestois l’avait relaté dans ses éditions du 4 et du 8 septembre dernier, le collège-lycée associatif a vu son autorisation d’ouvrir refusée par la mairie à la rentrée scolaire, pour des raisons de sécurité. Plus exactement, de non-conformité aux normes de sécurité, l’Archipel ayant fait une déclaration de travaux que la mairie n’estimait pas réalisés à cette date.

Cette situation inédite a provoqué d’abord de la sidération dans l’équipe pédagogique...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 14 novembre 2025

