À l’hôpital de Crest, les travaux sont lancés

La première phase de construction du nouvel Ehpad a démarré.

Les choses sérieuses commencent. Depuis fin octobre, le chantier du nouvel Ehpad de Crest est entré dans sa phase opérationnelle avec le démarrage des travaux de gros oeuvre.

Si les ouvriers s’affairaient déjà depuis avril, pour préparer le chantier et la base de vie, la construction des fondations et de la maçonnerie démarre maintenant – preuve en est la gigantesque grue, installée depuis quelques jours sur le site. Un moment à marquer d’une pierre blanche (enfin pas tout de suite, nous verrons pourquoi), tant ce projet est porté par la majorité et l’ancien maire, Hervé Mariton, depuis de nombreuses années. « C’est un moment important de la vie du chantier », a déclaré devant la presse, le jeudi 6 novembre, celui qui est désormais simple conseiller municipal, tout en étant président du conseil de surveillance de l’hôpital...

Article publié dans Le Crestois du 14 novembre 2025