Grands travaux sur la voirie départementale

Les élus du canton ont présenté les grands travaux à venir.

Trois fois par an, les conseillers départementaux du canton, Muriel Paret et Daniel Gilles (union de la gauche), organisent des « réunions cantonales » dans trois secteurs : Raille, Crestois et Gervanne- Sye. Leur but est d’informer les maires et élus des actualités départementales, de les tenir au courant des dossiers en cours, des demandes de subventions ou des services que peut leur apporter le Département.

Le mercredi 29 octobre, trois réunions, les dernières avant les prochaines élections municipales de mars 2026, ont eu lieu à Ourches, à Piégrosla- Clastre et à Gigors-et-Lozeron. Cette fois, il a d’abord été question des chantiers routiers en cours ou à venir. Emmanuel Faure, technicien au service des routes du Département, les a listés...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 14 novembre 2025