Le monde protestant s’est rassemblé à Crest

Le synode de la région Centre-Alpes-Rhône s’est réuni.



Cela faisait 78 années que l’évènement n’avait pas eu lieu à Crest. Le synode de l’Église protestante unie de la région Centre-Alpes-Rhône (CAR) s’est rassemblé à Crest, les 7, 8 et 9 novembre, à l’espace Soubeyran et au temple de Crest. « Un synode, c’est un petit peu comme l’assemblée générale d’une association, explique la pasteure Nicole Roulland-Rupp, qui exerce en Nord-Isère et se charge de la communication de la région CAR...

Article publié dans Le Crestois du 14 novembre 2025