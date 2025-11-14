La Crest’zy night revient

Le 21 novembre les coureurs et coureuses battront le pavé crestois.

La 6e édition de la Crest’Zy Night, organisée par la section Aventure montagne de la cité scolaire Armorin et le Club athlétique de Crest déboulera dans les rues le 21 novembre pour une soirée sportive et festive au coeur du vieux Crest.

Cette année, l’évènement s’enrichit d’une course réservée aux enfants de 6 à 12 ans, imaginée et encadrée par cinq jeunes de la classe CSAG2S (Certificat de spécialisation animation-gestion de projets dans le secteur sportif) du lycée Armorin.

Départ à 19h30, sur le stade de foot annexe, pour un parcours de 800 mètres. Les adultes et adolescents retrouveront les deux courses emblématiques, 10 km, dès 15 ans et 5 km, dès 13 ans. Les deux parcours offrent une découverte nocturne du centre ancien de Crest. Les participants sont invités à venir déguisés, le plus beau costume sera récompensé !

Le programme de la soirée :

17h30 : retrait des dossards à lasalle des Moulinages

19h15 : dernières inscriptions(dans la limite des dossards restants)

19h30 : course enfant

20h : départ des courses 5 km et10 km pont Frédéric-Mistral

21h45 : remise des récompenseset du prix du plus beau déguisement à la salle des Moulinages.

Article publié dans Le Crestois du 14 novembre 2025