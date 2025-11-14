« Entrez, c’est ouvert ! »

Avec Villages vivants, participez au financement du rachat de l’Usine vivante.

La coopérative Villages vivants a signé le 14 octobre un compromis de vente pour l’acquisition des locaux de l’Usine vivante, à Crest, auprès des propriétaires de l’ancienne usine Salmson, rue Adrien Fayolle. La finalisation de l’achat est prévue d’ici la fin de l’année ou au tout début 2026. Cette signature marque une étape décisive pour le développement du projet de l’Usine vivante, ainsi qu’un moment symbolique fort pour Villages vivants, structure née dans ses murs...

Article publié dans Le Crestois du 14 novembre 2025