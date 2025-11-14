Les pompiers se font artistes pour 2026

À Crest, le centre de secours renforcé propose un amusant calendrier...

Ils nous ont habitué à de belles tranches de rigolades ! Tous les ans, les sapeurs-pompiers du centre de secours renforcé de la vallée de la Drôme sillonnent le territoire pour vendre leur fameux calendrier. Et pour 2026, ils n’ont, comme à l’accoutumée, pas manqué d’imagination.

L’an prochain, vous aurez le plaisir, en tournant les pages du calendrier des pompiers, de les contempler mettant en scène, en uniforme bien entendu, de célèbres oeuvres d’art. La Joconde de Léonard de Vinci, la Laitière de Vermeer, la Liberté guidant le peuple de Delacroix… Et neuf autres oeuvres que les pompiers se sont amusés à reconstituer et à immortaliser dans de très belles photographies.

L’Amicale des pompiers a, en outre, eu la très bonne idée d’organiser un jeu concours : les personnes qui auront reconnu toutes les oeuvres pourront envoyer un coupon réponse à la caserne, et un tirage au sort, en février prochain, permettra d’attribuer trois lots aux plus chanceux (et aux plus cultivés !).

En attendant, ouvrez vos portes aux pompiers quand ils viendront vous proposer leur calendrier, c’est le moins que l’on puisse faire, tant ils sont, elles et eux, à notre service tout au long de l’année... Au Crestois, nous avons eu la chance de recevoir le nouveau calendrier des mains de la sergent-chef Manon Lesné et du lieutenant Philippe Leblanc, qui n’ont pas pu échapper à la traditionnelle photo !

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 14 novembre 2025