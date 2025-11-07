Quel avenir pour le château de Vachères ?

Le vendeur, la commune et le département souhaitent que le château reste ouvert au public.

Entre le hameau des Berthalais et les anciens moulinages du Dérot, en léger surplomb de la Gervanne, à Montclar, se cache, depuis le XVe siècle, un discret joyau. Le château de Vachères, ancienne demeure des comtes de Gramont, seigneurs de Vachères, est aujourd’hui la propriété de Jean-Charles Piguet, citoyen suisse. Un véritable passionné qui, l’âge avançant, a pris la décision de « chercher un repreneur » pour le château après l’avoir, une décennie durant, exceptionnellement restauré – avec l’aide de son ami Claude Rochat – et, surtout, ouvert aux habitants de la vallée et d’au-delà...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : Le château de Chabrillan est vendu !

Article publié dans Le Crestois du 7 novembre 2025