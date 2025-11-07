Archijeux fait le vide avant de faire le plein

L’association Archijeux a vidé ses placards.

Les amateurs de jeux en plateaux, dés et autres énigmes à prix cassés se sont levés tôt, dimanche 2 novembre dernier. L’association Archijeux, qui gère le café jeux associatif au 10 rue Archinard, avait décidé de mettre à la vente plusieurs centaines de ses jeux, ainsi que ceux de ses adhérents, de 10 heures à 18 heures.

Et ce fut un succès, à en croire Cédric, salarié de l’association...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 7 novembre 2025