Téléthon 2025 : c’est parti !

Associations et bénévoles concoctent le programme.

Sous la direction de Jean-Paul Rey, référant du Téléthon sur le secteur, une première réunion a eu lieu avec des représentants d’associations afin de préparer les animations du Téléthon les 5 et 6 décembre.

Deux nouveautés :

La Pastorale : trois séances programmées, le 6 décembre à 16 heures et 20h30, et le 7 décembre à 15 heures, au petit gymnase Dumont. Dons et vente de brioches au profit du Téléthon.

Maison Boutarin : atelier de cuisine festif et solidaire avec la cheffe Sandrine Morant, quart de finaliste de l’aventure Top Chef et membre des Toques françaises.

Deux ateliers exceptionnels de trois heures invitent à préparer et déguster un véritable repas de fête vendredi 5 décembre à 18 heures et samedi 6 décembre à 11 heures à la Maison Boutarin, pour douze participants (coût : 90 euros, un don au Téléthon est prévu).

Les animations habituelles sont aussi en place :

Une tombola au profit du Téléthon sera organisée, billets en vente rapidement.

Mardi 2/12 : foyer LouiseVallon : collecte des dons des associations, vente de pensées et brioches, paquets d’ail noir et de noix de cajou.

Vendredi 5/12 de 9h à 12h : présence à Auchan.

Samedi 6/12 de 9h à 12h: présence sur le marché rue de la République, au niveau de la mairie.

Et à partir de 19h30, repas salle Coloriage, animé par Star’Dancing, tarif : 20 €, vin en plus. Le tirage de la tombola aura lieu en fin de repas.

Mobilisez des bénévoles et des convives pour ce repas !

Si vous avez un peu de temps à consacrer au Téléthon, appelez au 06 70 20 44 74 ou par email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Prochaine réunion le mardi 25 novembre à 18 h salle n°1 à Dumont, place Maurice-Rozier.

G. Cellier

Article publié dans Le Crestois du 7 novembre 2025