La campagne électorale est entrée au conseil municipal

Les discussions sur le budget 2026 ont été l’occasion de projections… avec ou sans lendemain ?

L’ordre du jour était dense, mais tout de même... Le conseil municipal du lundi 3 novembre, qui s’est, comme à l’accoutumée, déroulé au troisième étage de l’hôtel de ville, salle Max-Tabardel, a pris des allures de marathon politique. Cinq heures de débat riches et féconds, au cours desquels la verve des élu·es a sans doute été un peu alimentée par l’ambiance pré-électorale du moment...

Article publié dans Le Crestois du 7 novembre 2025

