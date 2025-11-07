Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Une boutique d’Hi-Fi vintage ouvre à Crest

Le « Club de Manu » a ouvert ses portes à côté de l’Or des bennes.

C’est un petit évènement confidentiel, mais que les passionnés et amis de Manu et de sa femme Catherine n’auraient manqué pour rien au monde. Dimanche 2 novembre dernier, le Gigorois Emmanuel « Manu » Comte a organisé un petit évènement pour fêter l’ouverture de sa boutique de Hi-Fi, vinyle, CD vintage dans le quartier des Valernes, chemin du Grand-Saint-Jean...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 7 novembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU