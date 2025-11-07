Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

À Eurre, la campagne entre café et pogne

Quand l’héritier putatif de Jean Serret s’invite au café de ses opposants.

Avec ses 78 habitants au kilomètre carré, soit 1400 âmes pour 18 km², Eurre fait partie de ces communes rurales dites à « habitat dispersé ». Forts de ce constat, Cécile Gondre, Marie Claret, Léo Perreand et Benjamin Rosier, membres de la liste « Eurre en liens », qui se présente aux municipales en mars 2026, ont décidé, avec leurs camarades, d’aller à la rencontre de leurs concitoyens en ratissant les différents quartiers de la commune en même temps.

Ainsi, le dimanche 2 novembre dernier, ont-ils organisé non pas un, mais deux rencontres café-tisane-pogne, l’une au skatepark, l’autre au lac des Ramières, avant d’en tenir deux autres le dimanche suivant 9 novembre, à la statue de la vierge et à la coulée verte...

Article publié dans Le Crestois du 7 novembre 2025

