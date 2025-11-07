Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Les élus de la CCVD préparent l’avenir

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux a été adopté.

Les élections municipales de mars prochain se rapprochent, et cela se sent. Ainsi, lors du conseil communautaire du mardi 28 octobre, le président Jean Serret – qui ne se représente pas – et son exécutif ont clôturé au pas de charge un certain nombre de dossiers, dont l’impact comptera pour les générations futures...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 7 novembre 2025

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU