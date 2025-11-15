Contre les violences faites aux enfants et aux ados

De multiples évènements auront lieu le 15 novembre pour sensibiliser aux droits des enfants.

Le 15 novembre 2025 sera une journée de mobilisation nationale contre les violences faites aux enfants et aux adolescents. Partout en France, des manifestations sont prévues. Crest participera à l’appel lancé par le collectif Enfantiste qui lutte pour le respect de leurs droits : une déambulation aura lieu le samedi 15 novembre à 15 heures.

Les enfants sont victimes de nombreuses violences : infanticide, inceste, pédocriminalité, violences institutionnelles, racisme, violences intrafamiliales, violences éducatives quotidiennes, guerres et conflits politiques, précarité… Les formes de violence à leur encontre donnent le vertige et sont si nombreuses en France et dans le monde qu’il est impossible de les citer toutes.

Des voix s’élèvent aujourd’hui pour dénoncer ces oppressions que subissent les enfants et les adolescents et mettre en lumière les rouages d’un système qui porte un nom : l’adultisme. Il s’agit d’un ordre social qui place les adultes au-dessus des enfants, leur conférant une autorité qui va jusqu’à considérer qu’ils et elles sont la possession des adultes, qui nie leurs droits et leurs besoins, et accorde peu de crédit à leur voix.

Certain·es interpellent aujourd’hui sur l’urgence d’agir pour que les enfants soient protégés et considérés comme des personnes bénéficiant des mêmes droits que les adultes. La Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée en 1989 par l’Organisation Nations unies et signée par 196 états (dont la France) les oblige à garantir les droits fondamentaux des enfants : accès à l’éducation, à la santé, au logement et à une alimentation saine, droit à la sécurité, à la justice, droit à prendre part aux décisions les concernant…

Pourtant, devant l’ampleur des violences que subissent les enfants, nous ne pouvons que constater que cette convention peine à être respectée. En France, 24 % des plus de 18 ans estiment avoir été victimes de maltraitances graves durant leur enfance. C’est toute notre société qui doit s’interroger sur ces relations adulte-enfant, aujourd’hui empreintes de domination, pour tendre vers un système qui respecte la dignité de tous et toutes.

Une mobilisation aura lieu à Crest le 15 novembre à 15 h, pour les enfants et les adultes. Rendez-vous au parc du Bosquet pour une déambulation qui se terminera au centre-ville. Les enfants et adolescents seront invité·es à prendre la parole pour un plateau radio à partir de 16h30 place de l’église. Un goûter crêpes (gratuites pour les enfants) est prévu. Un « porteur de parole » sera également organisé le matin à partir de 9h30 à l’entrée du marché, côté pont Mistral, pour recueillir les avis des passant·es autour de questions liées à l’enfance.

D’autres évènements en lien avec cette thématique auront lieu dans la vallée de la Drôme : À voir : Le film Même qu’on naît imbattables, de Marion Cuerq et Elsa Moley, pour penser un modèle d’éducation sans violence. Projection le 14 novembre à 20h à la salle de l’Amape à Crest.

L’exposition Et si on changeait d’angle ? de Fanny Vella, sur les pratiques éducatives quotidiennes. À voir à la MJC Nini Chaize à Aouste, accès libre et gratuit du 4 au 28 novembre.

L’exposition Droits des enfants, sur la Convention internationale des droits de l’enfant, au local d’Amnesty International à Crest, le 15 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. À faire : Venez apprendre des chants sur le thème de la lutte contre les violences faites aux enfants. Avec la chorale La Horde, le jeudi 13 novembre à 19h, dans le café associatif l’Hydre à Crest.

Atelier création de pancartes pour la manifestation du 15 novembre. Rendez-vous le dimanche 9 novembre de 15h à 18h au café associatif l’Hydre, à Crest.

Ressources utiles :

• 119 : numéro d’appel dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l’être. Tchat en ligne également accessible et réservé aux enfants et aux adolescents.

• Point d’accueil et d’écoute jeunes (PAEJ) de Valence : à destination des mineur·es et des adultes qui les accompagnent, pour être orienté·es vers des dispositifs d’aide adaptés. Contact : 06 09 33 48 70 ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

• Éducs et Psy de Rue de Crest-Aouste : lieu d’écoute, de soutien et d’accompagnement à destination des jeunes de 10 à 21 ans, pour les aider à avancer dans leurs projets et étayer leurs réflexions. https://www.facebook.com/educde.ruecrestaouste

